Антонов: возобновление программ ССО США на Украине — неприкрытое участие в конфликте с РФ

Возобновление программ сил специальных операций США на Украине приведёт к непредсказуемым последствиям и ознаменует неприкрытое участие Вашингтона в конфликте, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

По словам дипломата, США идут на "неописуемый риск", если вынашивают план по реабилитации секретных программ ССО.

"Официальных сведений на сей счёт пока нет. В то же время разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны, — заявил Антонов. — В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте".

Как подчеркнул дипломат, Вашингтон ведом "одержимой мечтой" нанести России поражение, но не оценивает реальные последствия подобного решения.

Ранее на страницах ведущих американских СМИ появилась информация, что якобы политики обратились с просьбой к Пентагону возобновить программы сил специальных операций, которые позволили бы Вашингтону участие в конфликте на территории Незалежной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.