Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главы Аргентины и Колумбии потребовали прекращения огня на Украине: СВО укрепила НАТО
Flightradar: самолёты НАТО облетали места будущего взрыва на "Северном потоке" ещё летом
ВС США сбили у Аляски неизвестный летательный аппарат
DR: Турция осталась без помощи после землетрясения из-за Украины
Дочь уволенного из театра Моссовета Филиппенко: "Папа решил достать свою вышиванку"
В Удмуртии создали заповедник с редкими видами растений, птиц и амфибий
Мост в Затоке Одесской области был атакован по опорам водным беспилотником
РВ: украинцы "уничтожили" аэродром в Мелитополе с помощью Telegram
В результате боёв под Авдеевкой бойцы бригады "Пятнашка" ВС РФ взяли в плен троих боевиков ВСУ

Антонов: возобновление программ ССО США на Украине — неприкрытое участие в конфликте с РФ

Политика

Возобновление программ сил специальных операций США на Украине приведёт к непредсказуемым последствиям и ознаменует неприкрытое участие Вашингтона в конфликте, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

Антонов: возобновление программ ССО США на Украине — неприкрытое участие в конфликте с РФ

По словам дипломата, США идут на "неописуемый риск", если вынашивают план по реабилитации секретных программ ССО.

"Официальных сведений на сей счёт пока нет. В то же время разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны, — заявил Антонов. — В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте".

Как подчеркнул дипломат, Вашингтон ведом "одержимой мечтой" нанести России поражение, но не оценивает реальные последствия подобного решения.

Ранее на страницах ведущих американских СМИ появилась информация, что якобы политики обратились с просьбой к Пентагону возобновить программы сил специальных операций, которые позволили бы Вашингтону участие в конфликте на территории Незалежной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
МО Молдавии: воздушные границы нарушила ракета, направляющаяся в сторону Украины

Российский посол в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики на фоне возможного нарушения её воздушного пространства ракетой ВС РФ.

Минобороны Молдавии: воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины
РВ: десантники ВС РФ под Херсоном вышли пристрелять гранатомёт, но всполошили ВСУ
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона
Дочь уехавшего из РФ артиста Филиппенко считает, что отца уволили за украинскую вышиванку
Повреждён вертолёт Ми-35 ВКС РФ, прибыл Ми-8 спасать экипаж
Родившиеся 11 февраля Водолеи изобретательны - Знак зодиака Соломон Соловьев Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев Маленьких и беззубых динозавров нашли учёные из Бразилии Ирина Шлионская
"Цивилизованный мир" отвернулся от пострадавшей от землетрясения Сирии в угоду США
ВКС РФ уничтожили цели в Харькове, Запорожье и Днепропетровске
Польша готовит армию для подавления восстаний в случае возврата себе территорий Украины
Польша готовит армию для подавления восстаний в случае возврата себе территорий Украины
Последние материалы
Главы Аргентины и Колумбии потребовали прекращения огня на Украине: СВО укрепила НАТО
Flightradar: самолёты НАТО облетали места будущего взрыва на "Северном потоке" ещё летом
ВС США сбили у Аляски неизвестный летательный аппарат
DR: Турция осталась без помощи после землетрясения из-за Украины
Дочь уволенного из театра Моссовета Филиппенко: "Папа решил достать свою вышиванку"
В Удмуртии создали заповедник с редкими видами растений, птиц и амфибий
Родившиеся 11 февраля Водолеи изобретательны - Знак зодиака
Мост в Затоке Одесской области был атакован по опорам водным беспилотником
РВ: украинцы "уничтожили" аэродром в Мелитополе с помощью Telegram
В результате боёв под Авдеевкой бойцы бригады "Пятнашка" ВС РФ взяли в плен троих боевиков ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников