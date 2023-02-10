Медведев высмеял планы Джо Байдена выдвигаться на второй президентский срок

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Дмитрий Медведев прокомментировал особенности хозяина Белого дома, которыми он отличился во время правления.

Своё мнение зампред Совбеза РФ высказал в Telegram-канале. Медведев отметил, что Байден:

Путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. Хранит в гараже личного дома секретные документы. Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов. Сваливает все экономические проблемы США на происки России. Может по рассеянности начать Третью мировую войну.

В конце Медведев заключил, что прогрессирующая деменция не является помехой для того, чтобы снова избраться на пост главы США.

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