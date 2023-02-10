Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Дмитрий Медведев прокомментировал особенности хозяина Белого дома, которыми он отличился во время правления.
Своё мнение зампред Совбеза РФ высказал в Telegram-канале. Медведев отметил, что Байден:
В конце Медведев заключил, что прогрессирующая деменция не является помехой для того, чтобы снова избраться на пост главы США.
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Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.