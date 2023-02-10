После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Лужниках пройдёт масштабный митинг-концерт.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, военно-патриотическое мероприятие запланировано на 22 февраля. Отмечается, что Путин может принять участие в концерте.
По словам одного из источников издания, митинг станет своеобразным продолжением послания главы государства Федеральному собранию.
В Кремле не раскрывают подробности, связанные с организацией мероприятия. Пока не уточняется, какие российские артисты будут приглашены на праздник.
В марте 2022 года в Лужниках уже проходил концерт с участием лидера России. Тогда на стадион пришли свыше 200 тысяч россиян. Вместе с российскими музыкантами они отметили годовщину присоединения Крымского полуострова к РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.