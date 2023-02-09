Член Совфеда РФ Андрей Клишас потребовал отдать украинского президента Владимира Зеленского под международный трибунал.
Накануне Зеленский признался журналистам немецкого издания Spiegel, что лично говорил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о нежелании выполнять Минские соглашения, которые были согласованы лидерами Германии, Франции, Украины и России в рамках урегулирования украинского конфликта.
"Зеленский должен пойти под международный трибунал, после его слов о личном отказе выполнять соглашения, утверждённые Совбезом ООН", — отметил сенатор в своём Telegram-канале.
Клишас также подчеркнул, что в связи с признаниями Зеленского Вашингтон и страны ЕС обязаны наложить на Киев соответствующие санкции.
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