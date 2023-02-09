Сенатор Андрей Клишас предложил судить Зеленского за невыполнение Минских соглашений

Член Совфеда РФ Андрей Клишас потребовал отдать украинского президента Владимира Зеленского под международный трибунал.

Накануне Зеленский признался журналистам немецкого издания Spiegel, что лично говорил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о нежелании выполнять Минские соглашения, которые были согласованы лидерами Германии, Франции, Украины и России в рамках урегулирования украинского конфликта.

"Зеленский должен пойти под международный трибунал, после его слов о личном отказе выполнять соглашения, утверждённые Совбезом ООН", — отметил сенатор в своём Telegram-канале.

Клишас также подчеркнул, что в связи с признаниями Зеленского Вашингтон и страны ЕС обязаны наложить на Киев соответствующие санкции.

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