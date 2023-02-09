Постпред Украины Кислица отчитал лидера Pink Floyd Уотерса за его выступление в Совбезе ООН

Фронтмен группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил перед Совбезом ООН и потребовал прекратить боевые действия в зоне СВО на Украине.

Отмечается, что Уотерс предстал перед Советом безопасности ООН по приглашению России. В своей речи музыкант подчеркнул, что представляет четыре миллиарда "братьев и сестёр", которые так же как он хотят прекращения огня.

Уотерс отметил, что осуждает начало боевых действий на Украине ВС РФ, однако считает, что Москву спровоцировали.

"Поэтому я также осуждаю и провокаторов", — заявил рок-музыкант.

После этих слов Уотреса жёстко раскритиковал посол Украины Сергей Кислица. Он обвинил лидера Pink Floyd в лицемерии и напомнил, что его группу запретили на территории СССР после ввода советской армии в Афганистан.

"Уотерс пытается обелить ещё одно вторжение. Поклонникам, наверное, грустно смотреть на то, как он выступает в роли очередного кирпича в стене российской дезинформации и пропаганды", — заявил Кислица.

Украинский дипломат посоветовал Уотерсу продолжать играть на гитаре и перестать читать лекции Совету безопасности.

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