Михаил Подоляк: ВСУ нужны дальнобойные ракеты для удара по объектам ВС РФ в Крыму

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, зачем ВСУ нужны ракеты большой дальности.

По словам Подоляка, ВС России переместили свои склады с вооружением на 200 км дальше от передовой. Для их уничтожения ВСУ должны получить в своё распоряжение снаряды с дальностью полёта более 150 км.

"Стратегические объекты российской армии находятся в Крыму. Именно они обеспечивают подразделения ВС РФ на передовой. Уничтожение этих складов уменьшит интенсивность артиллерийского огня", — отметил он в эфире телеканала "Рада".

Примечательно, что российские власти неоднократно заявляли о том, что удар украинской армии по Крыму будет воспринят Москвой как пересечение "красной линии".

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