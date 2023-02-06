Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин 6 февраля назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее первым замсекретаря Совбеза был Юрий Аверьянов. 1 февраля он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

С 2012 года Нургалиев был заместителем секретаря Совбеза РФ. С 2004 по 2012 год он занимал пост министра внутренних дел Российской Федерации.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.