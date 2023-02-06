Президент России Владимир Путин 6 февраля назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.
Ранее первым замсекретаря Совбеза был Юрий Аверьянов. 1 февраля он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.
С 2012 года Нургалиев был заместителем секретаря Совбеза РФ. С 2004 по 2012 год он занимал пост министра внутренних дел Российской Федерации.
Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.