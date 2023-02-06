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Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ

Политика

Президент России Владимир Путин 6 февраля назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ

Ранее первым замсекретаря Совбеза был Юрий Аверьянов. 1 февраля он был освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

С 2012 года Нургалиев был заместителем секретаря Совбеза РФ. С 2004 по 2012 год он занимал пост министра внутренних дел Российской Федерации.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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