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Марков о гарантиях безопасности Зеленского: "плут" знал, что Путин не нарушит слово

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно промолчал о том, что российский лидер Владимир Путин гарантировал экс-премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что не собирается "ликвидировать" главу Незалежной, заявил политолог Сергей Марков.

Марков о гарантиях безопасности Зеленского: "плут" знал, что Путин не нарушит слово

По словам эксперта, Зеленский умышленно скрыл информацию от мирового сообщества.

"Зеленский понимал, что Путин не нарушит своего слова… И он никому не сказал, что получил гарантии личной безопасности от Путина. Мелкий плут", — заявил политолог.

Как подчеркнул политолог, со стороны главы киевского режима это был "ничтожный поступок", который полностью характеризует Зеленского, как мелкого "плута и актёра".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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