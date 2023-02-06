Марков о гарантиях безопасности Зеленского: "плут" знал, что Путин не нарушит слово

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно промолчал о том, что российский лидер Владимир Путин гарантировал экс-премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, что не собирается "ликвидировать" главу Незалежной, заявил политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, Зеленский умышленно скрыл информацию от мирового сообщества.

"Зеленский понимал, что Путин не нарушит своего слова… И он никому не сказал, что получил гарантии личной безопасности от Путина. Мелкий плут", — заявил политолог.

Как подчеркнул политолог, со стороны главы киевского режима это был "ничтожный поступок", который полностью характеризует Зеленского, как мелкого "плута и актёра".

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