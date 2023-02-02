Путин заявил, что Берлин втягивают в новую войну с Москвой

Выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с Россией не понимают, как она будет происходить.

На концерте в Волгограде Путин выступил с речью. Он заявил, что не стоит безответственно говорить о войне с Россией. Более того, не стоит думать, что те, кто втягивает Берлин в конфликт с Москвой, смогут одержать победу на поле боя. Путин подчеркнул, что "современная война с Россией будет для них совсем другой".

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