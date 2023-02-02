Вашингтон намеренно спровоцировал украинский конфликт ради собственного обогащения. Такое мнение высказал политический обозреватель Джимми Дор в эфире телеканала Fox News.
Дор уверен, что США подтолкнули Украину к конфронтации с Россией, чтобы занять место РФ на энергетическом рынке Европы и окончательно рассорить Берлин и Москву.
"Это всё экономические войны. Основной причиной украинского конфликта является американский сжиженный газ. Мы всегда боялись и до сих пор боимся российских природных ресурсов, которые могут объединиться с технологиями и капиталом ФРГ", — отметил обозреватель.
Он не сомневается, что именно Вашингтон стоит за диверсией на "Северных потоках".
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