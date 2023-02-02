NYT: дружественные страны обеспечили РФ товарами, которых её лишил Запад

Международный Валютный Фонд вопреки своим предыдущим отчётам спрогнозировал дальнейший рост российской экономики, несмотря на западные санкции.

Журналист The New York Times Ана Свонсон в своём материале объяснила устойчивость экономики РФ. По мнению обозревателя, Москве удалось оправиться от санкций Запада благодаря помощи дружественных стран.

Свонсон подчеркнула, что смартфоны поступают в Россию из Армении, бытовая техника и компьютеры — из Беларуси, КНР, Турции, Казахстана и Киргизии. На данный момент торговый оборот РФ в большинстве дефицитных категорий вернулся к былым показателям.

Уход с российского рынка западных компаний также пошёл не по плану. По данным Свонсон, менее 9% компаний ЕС и G7 полностью прекратили свою деятельность на территории России.

Не получается у западной коалиции ограничить и российский экспорт. Судоходство дружественных стран помогает РФ экспортировать энергоносители для продажи в обход ограничений.

Однако есть и уязвимые точки. Импортозамещение в области технологий и автомобилестроения на данный момент оставляет желать лучшего.

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