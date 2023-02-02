Международный Валютный Фонд вопреки своим предыдущим отчётам спрогнозировал дальнейший рост российской экономики, несмотря на западные санкции.
Журналист The New York Times Ана Свонсон в своём материале объяснила устойчивость экономики РФ. По мнению обозревателя, Москве удалось оправиться от санкций Запада благодаря помощи дружественных стран.
Свонсон подчеркнула, что смартфоны поступают в Россию из Армении, бытовая техника и компьютеры — из Беларуси, КНР, Турции, Казахстана и Киргизии. На данный момент торговый оборот РФ в большинстве дефицитных категорий вернулся к былым показателям.
Уход с российского рынка западных компаний также пошёл не по плану. По данным Свонсон, менее 9% компаний ЕС и G7 полностью прекратили свою деятельность на территории России.
Не получается у западной коалиции ограничить и российский экспорт. Судоходство дружественных стран помогает РФ экспортировать энергоносители для продажи в обход ограничений.
Однако есть и уязвимые точки. Импортозамещение в области технологий и автомобилестроения на данный момент оставляет желать лучшего.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.