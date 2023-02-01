Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 1 февраля.

Как сообщили в аппарате ведомства, Юрий Аверьянов освобождён от должности "в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего" и его переходом на другую работу. Какую конкретно, в аппарате Совбеза не уточнили.

Юрий Аверьянов занимал пост первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ с 2013 года.

Ранее Pravda.Ru писала, что Владимир Путин на совещании с членами СБ обсудил совершенствование гражданской обороны.

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