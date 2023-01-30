Экономист Алексашенко: Экономике РФ удалось избежать апокалипсиса на фоне санкций Запада

Российский экономист Сергей Алексашенко оценил влияние западных санкций на экономику РФ.

В беседе с изданием Lidovky специалист подчеркнул, что тех, кто указывал на грядущий апокалипсис в российской экономике, можно назвать непрофессионалами. Эти эксперты строили свои прогнозы на личных ожиданиях, не понимая экономической структуры РФ.

Алексашенко отметил, что начало 2022 года было крайне благоприятным для российской экономики. В январе и феврале она быстро росла. Это во многом помогло Москве сократить негативные последствия санкций.

Эксперт разделил антироссийские санкции на три типа: финансовые, экспортные и технологические.

"Финансовые заработали очень быстро, но экономика смогла быстро к ним приспособиться. За первые две недели инфляция выросла вдвое, но сейчас мы перестали ощущать на себе их последствия. Ограничение экспорта также оказалось не таким жёстким. Самыми ощутимыми стали технологические санкции, ведь они тормозят потенциал России", — объяснил Алексашенко.

Он также добавил, что на данный момент экономику РФ поддерживает экспорт нефти, газа, металлов, различных удобрений и древесины. Алексашенко уверен, что эта область останется неизменной, так как мир не сможет развиваться без российского сырья.

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