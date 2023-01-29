RT: Эрдоган назвал честными и уважительными отношения между Турцией и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает телеканал RT.

Такими же он назвал и и отношения между Москвой и Анкарой.

Также турецкий глава заявил, что Турция может принять решение по членству в альянсе НАТО Финляндии. И это решение "шокирует" Швецию.

Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрём сообщил, что после акций с сожжением Корана процесс вступления страны в НАТО приостановлен.

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