Депутат ГД Морозов заявил, что высказывания НАТО о готовности к конфронтации с РФ ведут к ядерному коллапсу

Высказывания о готовности стран НАТО к прямой конфронтации с Россией ведут мир к ядерному коллапсу. Поскольку РФ никогда не хотела конфликта с Североатлантическим альянсом, подобная риторика не изменит цели СВО. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"В НАТО должны понимать: подобные заявления тащат мир в ядерный коллапс. Нас они не заставят отказаться от наших целей на Украине. И должны принимать: ядерный конфликт не предполагает избирательности", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял о готовности НАТО к прямой конфронтации с РФ. Парламентарий считает заявление чудовищным.

Морозов отметил, что Россия может ответить только наращиванием военного давления на Украину.

"Всякий шаг вперёд отодвигает войну с НАТО. Назад — приближает!" — сказал он.

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