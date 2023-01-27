WSJ: Власти США стали неоднозначно относиться к Роману Абрамовичу

США не спешат вводить санкции против Романа Абрамовича в надежде на то, что бизнесмен сможет повлиять на решения президента РФ Владимира Путина, пишет издание The Wall Street Journal.

Журналисты WSJ отмечают, что Абрамович активно выступает в роли посредника в рамках обмена пленными. Миллиардер регулярно курсирует между Сочи, Стамбулом и Тель-Авивом и, по данным издания, периодически созванивается с Путиным.

Близкие к администрации президента источники сообщили WSJ, что Абрамович передаёт российскому лидеру украинскую точку зрения, а затем излагает взгляды Москвы киевским властям.

По этой причине Вашингтон не спешит включать бизнесмена в санкционный список, однако некоторые чиновники Запада сомневаются в истинной мотивации Абрамовича. Они предполагают, что действия миллиардера в первую очередь направлены на отмену антироссийских санкций.

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