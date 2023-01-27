Слуцкий: последняя в истории схватка с нацизмом будет выиграна в этом году

Украине могут передать "всё оружие мира", но это не повлияет на исход спецоперации и за Россией останется победа, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Как подчеркнул политик, российская сторона всё равно найдёт нестандартные решения сложившейся ситуации.

"Даже если всё оружие мира будет сконцентрировано на Украине, мы сможем найти способы, чтобы одержать победу. Мы сумеем найти адекватное нестандартное и правильное с точки зрения военной стратегии решение", — пояснил Слуцкий в эфире "России 24".

По словам Слуцкого, "последняя" схватка с нацизмом "будет выиграна в этом году при любой поддержке киевского режима его западными кураторами.

"Схватка с нацизмом последняя в истории будет выиграна в этом году, вне зависимости от того, какие вооружения будут дополнительно поставляться на территорию Украины…" — резюмировал политик.

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