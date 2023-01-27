Джабаров: заявление Нуланд об условиях переговоров с РФ по Украине только раздражает

Заявление госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что Вашингтон может смягчить рестрикции в отношении России, если Москва "выведет войска" с Украины и "вернёт" новые регионы, лишь вызывает раздражение, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Нуланд высказала позицию, что для России могут сделать исключение и смягчить санкции, при выполнении этих двух условий.

"Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной", — заявил Джабаров.

Как подчеркнул политик, в Вашингтоне знают, что условия, выдвинутые России заранее невыполнимы.

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