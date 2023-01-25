Песков рассказал о последнем разговоре Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последнем разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского. Во время брифинга один из присутствовавших журналистов поинтересовался, соответствует ли действительности факт, что контакты между российским лидером и президентом Украины отсутствуют уже несколько лет.

"Верно", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Дмитрия Пескова, в последний раз главы России и Украины виделись в 2019 году на саммите "нормандского формата" в Париже. Песков уточнил, что тогда Владимир Путин проводил несколько двухсторонних встреч. В том числе, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей тогда пост канцлера Германии Ангелой Меркель.

Последний телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся в июле 2020 года. После этого, по словам Пескова, никаких контактов не было.

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