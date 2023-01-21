Рогозин заявил, что прошлое руководство «Роскосмоса» знало о коррупции

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что прошлое руководство госкорпорации знало о коррупции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Уверен, все, кто курировали в головном офисе "Роскосмоса" деятельность Центра Хруничева и его закупки, все знали", — написал Рогозин.

Поводом стала публикация в СМИ информации о том, что бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Александра Калиновского объявили в международный розыск.

Этим Рогозин опроверг утверждение о том, что Калиновский вводил руководство госкорпорации в заблуждение. При этом сам экс-гендиректор "Роскосмоса" заявил, что уволил его на следующий день после своего назначения, там самым опровергая слухи о совместной работе.

Рогозин добавил, что для того, чтобы искоренить коррупцию в госкорпорации, уголовное дело нельзя заканчивать осуждением Калиновского.

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