Монтян: украинцам не стоит уповать на "золотой дождь" инвестиций от Европы

На выступлении в Давосе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что якобы у Запада и ЕС есть для Украины план Маршалла, но Киеву не стоило бы полагаться на инвестиционный "золотой дождь", заявила политический аналитик Татьяна Монтян.

По словам Монтян, Шольц лишь отрабатывает международный нарратив и ожидать, что ЕС "осыплет богатствами" Киев не стоит.

"Россия должна потерпеть поражение, и как только это случится, — на украинцев прольётся золотой дождь из западных инвестиций, и они будут счастливо жить в дружной европейской семье народов, — написала Монтян. — Вот так это и работает, друзья. Вот так ваши родственники и близкие люди с Украины и превратились в неадекватов, считающих, что между блаженной Европой и ними стоит лишь одно препятствие, которое надо преодолеть. И этим препятствием являетесь вы и Россия".

По мнению политэксперта, хорошо отработанная пропаганда помогает Евросоюзу и западу держать нужный "градус" среди украинцев, что, в свою очередь, очень выгодно.

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