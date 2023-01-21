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Монтян: украинцам не стоит уповать на "золотой дождь" инвестиций от Европы

Политика

На выступлении в Давосе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что якобы у Запада и ЕС есть для Украины план Маршалла, но Киеву не стоило бы полагаться на инвестиционный "золотой дождь", заявила политический аналитик Татьяна Монтян.

Монтян: украинцам не стоит уповать на "золотой дождь" инвестиций от Европы

По словам Монтян, Шольц лишь отрабатывает международный нарратив и ожидать, что ЕС "осыплет богатствами" Киев не стоит.

"Россия должна потерпеть поражение, и как только это случится, — на украинцев прольётся золотой дождь из западных инвестиций, и они будут счастливо жить в дружной европейской семье народов, — написала Монтян. — Вот так это и работает, друзья. Вот так ваши родственники и близкие люди с Украины и превратились в неадекватов, считающих, что между блаженной Европой и ними стоит лишь одно препятствие, которое надо преодолеть. И этим препятствием являетесь вы и Россия".

По мнению политэксперта, хорошо отработанная пропаганда помогает Евросоюзу и западу держать нужный "градус" среди украинцев, что, в свою очередь, очень выгодно.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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