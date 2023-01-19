В Госдуме назвали агонией планы Зеленского напасть на Крым

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угроза президента Украины Владимира Зеленского напасть на Крым свидетельствует об агонии киевского режима.

Ранее украинский лидер выступил в онлайн-режиме на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе (Швейцария). В ходе выступления он сказал, что если Запад передаст Киеву тяжёлое вооружение, то Вооружённые силы Украины попытаются вернуть Крым.

"У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждёт печальный конец, а Украину — полная денацификация и демилитаризация", — сообщил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По его словам, Запад ответит за всё сполна, если начнёт поставлять Украине вооружение для атаки на Крым.

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