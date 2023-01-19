Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угроза президента Украины Владимира Зеленского напасть на Крым свидетельствует об агонии киевского режима.
Ранее украинский лидер выступил в онлайн-режиме на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе (Швейцария). В ходе выступления он сказал, что если Запад передаст Киеву тяжёлое вооружение, то Вооружённые силы Украины попытаются вернуть Крым.
"У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждёт печальный конец, а Украину — полная денацификация и демилитаризация", — сообщил Шеремет в беседе с РИА Новости.
По его словам, Запад ответит за всё сполна, если начнёт поставлять Украине вооружение для атаки на Крым.
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