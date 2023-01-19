Антонов пригрозил США уничтожением любого оружия, которое применят против России

Россия уничтожит западное оружие на Украине и ответит на удары по своей территории, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал сообщение о том, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву вооружение и снаряды, которые смогли бы "долететь" до Крыма.

Как подчеркнул посол, Россия незамедлительно даст жёсткий ответ на удар по своим территориям.

"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму (Владимира. — Прим.ред.) Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — заявил посол.

Ранее Pravda. Ru цитировала американские СМИ, которые со ссылкой на источник в администрации США заявили, что Вашингтон начал смягчать риторику в отношении предложения Киева ударить по Крыму и даже рассматривает варианты передачи Украине вооружение, благодаря которому это станет возможно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.