Путин: победа России в спецоперации на Украине неизбежна

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что победа России в спецоперации на Украине неизбежна, отметив высокие темпы производства ракет противовоздушной обороны.

"Ракет ПВО мы выпускаем в три раза больше, чем США. А в целом, наша оборонка производим ракет ПВО примерно столько же, сколько производят все ОПК мира", — сказал он ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".

По словам президента, для победы у России есть все необходимые составляющие.

"Единство и сплочённость русского и вообще многонационального российского народа, мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта, и, конечно, работа военно-промышленного комплекса, таких предприятий как ваше, таких людей как вы. Все эти звенья: и промышленность, и состояние государственных финансов, и социальная сфера, и здравоохранение, всё это создаёт основу для нашего эффективного развития и победы. Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений", — заключил Путин.

Ранее лидер РФ заявил, что Россия сделала всё для решения конфликта в Донбассе мирными средствами.

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