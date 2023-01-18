В интернете разместили резюме экс-советника президента Украины Алексея Арестовича

Ранее сообщалось, что Алексей Арестович подал в отставку, объяснив решение допущенной ошибкой в работе. В интернете появилось резюме бывшего советника Офиса президента Украины.

Резюме Арестовича

В объявлении говорится, что он готов работать удалённо с возможностью отсрочить мобилизацию. В разделе о трудовом опыте он указал, что занимался учётом и аудитом ракет РФ, поднятием патриотизма населения. Также Арестович заявил, что имеет актёрские таланты и способен читать новости других стран.

Сам экс-советник президента Украины публично о резюме не высказался, однако автором объявления указан он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.