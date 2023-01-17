В здании Госдумы повесили обновлённую карту России

В здании Госдумы повесили карту России, в границах которой находятся четыре новых субъекта — Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Судя по этой карте, в состав Российской Федерации включены новые регионы в своих административных границах. Так, Запорожская область имеет столицу в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооружённых сил Украины. При этом на сегодняшний день временной столицей российской части Запорожской области является Мелитополь.

"Ранее власти оставляли вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей в составе РФ открытым, заявляя, что "будут продолжать советоваться с населением этих регионов", — написал в своём Telegram-канале депутат Госдумы Денис Парфёнов, который опубликовал фото карты.

В прошлом году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Большинство жителей этих регионов проголосовали за присоединение территорий к РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.