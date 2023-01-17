Депутат Миронов назвал ликвидацию режима Зеленского обязательной задачей СВО

В задачи спецоперации должна войти ликвидация режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Сергей Миронов в ходе сессии в Госдуме.

"Я абсолютно убеждён, что выполнение задачи президента (Владимира Путина) без ликвидации режима Зеленского будет не выполнено. Я абсолютно в этом убежден", — сказал он с трибуны.

Напоминаем, что Зеленский занял пост президента Украины в 2019 году, набрав чуть больше 73% голосов избирателей, и вышел во второй тур против Петра Порошенко.

Ранее комбат Александр Ходаковский заявил, что РФ не может допустить победы Запада в спецоперации на Украине.

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