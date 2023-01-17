Рамзан Кадыров назвал Болдырева "генералом бла-бла-бла"

Глава Чечни припомнил бывшему командующему Сухопутными войсками Владимиру Болдыреву события 20-летней давности.

В частности он прокомментировал недавнее интервью бывшего командующего сухопутными войсками, который заявил, что глава Чечни не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина.

"Насчет Болдырева могу сказать, что он просто бла-бла-бла. Почему его перевели из Приволжского в Уральский округ? Потому что он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях больше, чем другие. Может я термины не знаю. Но кто критикует, должен посмотреть опыт, стаж работы. Меня еще не выгнали, не уволили, а его сразу перевели", — отметил глава Чечни в своем Telegram.

Также Кадыров вспомнил и события 2004 года, когда Болдырев командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. "Чеченские и ингушские боевики во главе с Шамилем Басаевым зашли в Назрань и забрали все оружие. После этого, как не состоявшегося командующего, Владимира Болдырева понизили и перевели в другой штаб — Сухопутных войск России", — об этом написал "Грозный информ".

Болдырев высказался о Кадырове 10 января. Комментируя назначение Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск, он заявил, что ни Кадыров, ни Пригожин не имеют права на критику в отношении генералов, потому что они гражданские люди.