Baijiahao: три шага президента РФ Путина в 2023 году переполошили Запад

Президент РФ Владимир Путин предпринял три шага, которые переполошили Запад. Об этом сообщает Baijiahao.

Китайское издание пишет, что США и Киев обеспокоены действиями российского лидера.

"Российский президент прибегнул к трём томагавкам в самом начале 2023 года", — рассказали авторы публикации.

Первым шагом Путина было назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим группировкой войск ВС РФ на Украине. Аналитики уверены, что он сможет достигнуть целей СВО.

Российский лидер в ходе заседания с кабмином заявил, что США вместе с союзниками не смогли разрушить экономику РФ. Это было вторым шагом. "Третьим томагавком" Путина назвали объявленное Москвой неформальное заседание Совета безопасности ООН, связанное с ситуацией на Украине.

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