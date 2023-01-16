Польша просит согласие Германии на поставку Украине танков Leopard

Власти польши спрашивают согласие ФРГ на поставку Украине танков Leopard. Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, он вылетит в Берлин для переговоров с германскими партнерами. Его присутствие, по словам Моравецкого, необходимо для скорейшего решения вопроса поставок.

"Я не представляю себе ситуации, чтобы это согласие не было быстро предоставлено", — заявил Моравецкий во время брифинга для польских журналистов.

По его словам, согласие ФРГ на поставку танков Leopard требуется из-за особенностей договора. Машины немецкого производства, и передавать их третьим странам самостоятельно Варшава не может.

Моравецкий выразил надежду, что "немецкие партнеры проявят смелость" и разрешать поставить Украине танки.