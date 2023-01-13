В России идёт работа над мерами против граждан, которые покинули страну и наносят ей ущерб, следует из заявления депутата Госдумы Олега Морозова.
В интервью РИА Новости он отметил, что политические, социальные и имущественные права таких людей должны быть ограничены.
"Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане", — считает парламентарий.
Как пояснил Морозов, россиянам, которые преумножают население других государств, не следует выдавать маткапитал. Он также считает необходимым запретить выдвигаться в депутаты и участвовать в выборах тем людям, которые занимаются политикой за рубежом.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество у покинувших Россию граждан, оскорбляющих ВС РФ и государством в целом.
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