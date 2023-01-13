Захарова предложила Госдепу "квест на правду": "Зеленский много лет употребляет наркотические вещества"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила Госдепартаменту США "квест". По словам Захаровой, американские политики начали подписывать на официальном сайте её заявления как "ложь".

При этом все высказывания президента Украины Владимира Зеленского "маркируют" как "правду".

Предлагаю Госдепу квест. Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как "ложь", значит, правда. Итак, ловите: Зеленский много лет употребляет наркотические вещества — об этом ещё Порошенко заявлял. Время пошло", — написала Захарова на своей странице в Сети.

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