Участники спецоперации на Украине станут кандидатами на выборах 2023 года

Бывших участников СВО могут выдвинуть на выборы, которые пройдут 10 сентября 2023 года. Политические партии считают, что так бойцы смогут развить государство изнутри.

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Денис Парфёнов отметил, что в истории много случаев, когда бывшие участники военных действий даже начали возглавлять государства. Он считает, что в институтах власти должны быть люди разных сфер. Однако основой обязаны быть профессиональные политики.

"Действительно слишком много звёзд шоу-бизнеса во власть продвигают, поскольку они популярны, и за их счёт партия пытается как-то завоевать себе дополнительные голоса в народе. Это у многих вызывает осуждение. Я даже на встречах с народом не раз с этой точкой зрения сталкивался. Люди говорят: "Надоели уже певцы, танцоры! Давайте кого-нибудь потолковее!" <…> Военные же традиционно пользуются уважением в нашем обществе", — сказал он.

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