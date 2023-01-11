В Киеве установили фотозону с горящим Кремлём

У здания киевской городской администрации на Крещатике разместили марку-фотозону с изображением горящего московского Кремля. Об этом пишут украинские издания.

Ранее в этом месте уже ставили марку со взорванным Крымским мостом. Теперь установлен новый баннер под названием "Хлопок над Кремлём".

На изображении виден горящий разрушающийся Кремль, укутанный цветущим хлопком.

Добавим, сегодня спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что Россия готовит новый массированный удар по Украине в ближайшие дни.

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