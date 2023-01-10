Беглов упал в рейтинге АПЭК по итогам декабря 2022 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов потерял позицию в рейтинге АПЭК по итогам декабря 2022 года, заняв 4 место. В ноябре он находился на 3 месте. Ухудшение позиций связано с провальной снегоуборочной кампанией и другими проблемами в городской политике.

В рейтинге влияния губернаторов Беглов опустился с 3 на 4 место, свидетельствуют данные АПЭК.

Падение рейтинга губернатора Беглова связано с провалом снегоуборочной кампании в декабре 2022 года, когда в городе начались первые снегопады. С их последствиями коммунальщики разбирались неделями, а Смольный не смог выстроить работу профильных служб. Помимо снега, длящимися городскими проблемами в Петербурге являются провальные мусорная и транспортные реформы, последствия которых дают о себе знать.

Независимые аналитики также составляли рейтинги представителей власти. В них Беглов также демонстрирует ежемесячное падение. Например, в рейтинге включенности регионов в проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) Беглов занял лишь 8 строчку, хотя является главой второго по численности мегаполиса РФ. В "Национальном рейтинге мэров" глава Северной столицы занял 7 место.