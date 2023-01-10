Сатановский призвал срочно принять в РФ новые законы в 2023 году

Политолог Евгений Сатановский отметил, что граждане РФ реагируют на ход СВО адекватно. А представители элиты — нет. На фоне этого эксперт предложил экстренно принять в стране новые законы.

Сатановский подчеркнул наличие избыточной бюрократической неразберихи в некоторых регионах и вывод из страны финансовых активов. Политолог считает, что некоторые пользуются служебным положением, таких следует отстранять от должности. Олигархов необходимо лишить активов, которые были получены в 90-х годах. Строгие меры политолог обосновал тем, что на кону существование страны.

"И, если для этого нужно в экстренном порядке принять соответствующие законы, они должны быть приняты буквально в пожарном порядке", — написал Сатановский в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ прорвали линии обороны ВСУ в Соледаре.

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