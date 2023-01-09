Депутат Выборный о денонсации конвенции о коррупции: "Терпение закончилось"

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение лидера РФ Владимира Путина о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

"Россия включала правила, которые создавали международные площадки, в национальное законодательство. Мы были в Группе государств против коррупции и соответствовали всем нормам. При этом недружественные страны постоянно пытались нас принизить", — подчеркнул депутат.

По его словам, представители организаций находили якобы изъяны в действиях Москвы и прямо связывали позицию с негативным к России отношением. В качестве примера парламентарий привёл движение Transparency International.

"Думаю, терпение закончилось. Президент принял правильное решение. Это логичный и адекватный шаг. Уже принятые правила работают. Антикоррупционный рейтинг формируют эксперты "Бизнес-Барометра" Торгово-промышленной палаты и другие общественные организации", — заключил собеседник издания.

Ранее Путин внёс в ГД проект закона о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом написали на официальном сайте базы данных Госдумы.