Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение лидера РФ Владимира Путина о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
"Россия включала правила, которые создавали международные площадки, в национальное законодательство. Мы были в Группе государств против коррупции и соответствовали всем нормам. При этом недружественные страны постоянно пытались нас принизить", — подчеркнул депутат.
По его словам, представители организаций находили якобы изъяны в действиях Москвы и прямо связывали позицию с негативным к России отношением. В качестве примера парламентарий привёл движение Transparency International.
"Думаю, терпение закончилось. Президент принял правильное решение. Это логичный и адекватный шаг. Уже принятые правила работают. Антикоррупционный рейтинг формируют эксперты "Бизнес-Барометра" Торгово-промышленной палаты и другие общественные организации", — заключил собеседник издания.
Ранее Путин внёс в ГД проект закона о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом написали на официальном сайте базы данных Госдумы.
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