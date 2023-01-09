Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-советник президента Украины Соскин призвал захватить Белгород, Воронеж, Курск и Ростов
Офицер ВС РФ Салман: после взятия ВС РФ Артёмовска и Соледара откроется оперативный контроль
Больше всего на зимних каникулах россияне любят лежать на диване и ничего не делать
Sohu: у Лаврова есть прозвище в международных дипломатических кругах
Кнутов: взятие Бахмутского даст ВС РФ возможность окружить Артёмовск
Киев сообщил о пропаже двоих британцев под Соледаром
Кулеба пожаловался на недостаточную помощь Запада Украине, вызвав гнев пользователей Сети
Глава Минобороны Польши Блащак заявил о создании новой пехотной дивизии на востоке
Политолог Веселовский: западные кураторы уже решили судьбу Зеленского

Депутат Выборный о денонсации конвенции о коррупции: "Терпение закончилось"

Политика

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение лидера РФ Владимира Путина о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Депутат Выборный о денонсации конвенции о коррупции: "Терпение закончилось"

"Россия включала правила, которые создавали международные площадки, в национальное законодательство. Мы были в Группе государств против коррупции и соответствовали всем нормам. При этом недружественные страны постоянно пытались нас принизить", — подчеркнул депутат.

По его словам, представители организаций находили якобы изъяны в действиях Москвы и прямо связывали позицию с негативным к России отношением. В качестве примера парламентарий привёл движение Transparency International.

"Думаю, терпение закончилось. Президент принял правильное решение. Это логичный и адекватный шаг. Уже принятые правила работают. Антикоррупционный рейтинг формируют эксперты "Бизнес-Барометра" Торгово-промышленной палаты и другие общественные организации", — заключил собеседник издания.

Ранее Путин внёс в ГД проект закона о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом написали на официальном сайте базы данных Госдумы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США

США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.

RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США
Ходаковский заявил об изменении режима службы ВС РФ после обстрела ПТУ в Макеевке
Ходаковский заявил об изменении режима службы ВС РФ после обстрела ПТУ в Макеевке
Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина
Актёр Сослан Фидаров ответил Смольянинову: "Я живой, а тебя на поле боя никогда не будет"
Россиянам обязательно необходим "отпуск от выпивки", как и всем остальным Сергей Лебедев Попытка госпереворота в Бразилии: причины и последствия для России Любовь Степушова ЦРУ пытается найти в Афганистане "хороших талибов*", чтобы решить свои проблемы Александр Трубин
Журналист из США признался, что испытывает ужас, сравнивая победительниц конкурсов красоты Штатов и России
IT-эксперты: после новогодних каникул россияне могут остаться без iPhone и Android
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
Последние материалы
Кулеба пожаловался на недостаточную помощь Запада Украине, вызвав гнев пользователей Сети
Киев сообщил о пропаже двоих британцев под Соледаром
Эксперт: "Паше — изысканный подарок, который говорит о хорошем вкусе его владельца"
Глава Минобороны Польши Блащак заявил о создании новой пехотной дивизии на востоке
Политолог Веселовский: западные кураторы уже решили судьбу Зеленского
Глава офиса Зеленского Подоляк допустил поражение Украины в конфликте с Россией
Россиянам обязательно необходим "отпуск от выпивки", как и всем остальным
Аналитик Дандыкин предрёк "ледовую мясорубку", если ВС Украины рискнут форсировать Днепр
Леонков назвал самоубийственными планы ВСУ по форсированию Днепра у Запорожья
Танцор Тарзан ответил Владимиру Зеленскому на введение против него санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников