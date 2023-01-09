Песков: помилование заключённых-участников СВО осуществляется в соответствии с законом

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, помилование заключённых, принимающих участие в спецоперации, проводится в чётком соответствии с законом.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слухи о помиловании бывших зеков, которые добровольцами отправились на спецоперацию на Украине.

"Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. То есть, предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента… Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", — пояснил Песков журналистам.

Ранее появилась информация, что группа заключённых, которые участвовали в СВО в качестве добровольцев, были помилованы со снятием с них имеющихся судимостей.

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