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Медведев отреагировал карикатурой на избрание Маккарти новым спикером палаты представителей США

Политика

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал избрание республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США, отметив длительность данного процесса.

Карикатура Дмитрия Медведева
Карикатура Дмитрия Медведева

В своём Telegram-канале Медведев опубликовал карикатуру, демонстрирующую политику Америки. На ней изображены слон и осёл. Они олицетворяют республиканцев и демократов. За собой животные тащат телегу со свиньёй, изображающей Украину. Осёл — это символ Демократической партии США, слон — Республиканской.

"15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", — подписал картинку Медведев.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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