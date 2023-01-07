Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал избрание республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США, отметив длительность данного процесса.
В своём Telegram-канале Медведев опубликовал карикатуру, демонстрирующую политику Америки. На ней изображены слон и осёл. Они олицетворяют республиканцев и демократов. За собой животные тащат телегу со свиньёй, изображающей Украину. Осёл — это символ Демократической партии США, слон — Республиканской.
"15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", — подписал картинку Медведев.
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