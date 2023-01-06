Антонов: США подстрекают Киев "к новым ужасным деяниям"

Вашингтон, поставляя на Украину оружие, продолжают подогревать конфликт и выступают подстрекателями Киева к новым "ужасным деяниям", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов подчеркнул, что Вашингтону необходимо всё больше раздувать конфликт, и Штаты не заинтересованы в его урегулировании.

"Все действия администрации (США. — Прим. ред.) прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку, — заявил посол. — Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям".

По словам Антонова, американцы всеми действиями показывают, что готовы бороться с Россией "до последнего украинца".

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