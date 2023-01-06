Вашингтон, поставляя на Украину оружие, продолжают подогревать конфликт и выступают подстрекателями Киева к новым "ужасным деяниям", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Вашингтону необходимо всё больше раздувать конфликт, и Штаты не заинтересованы в его урегулировании.
"Все действия администрации (США. — Прим. ред.) прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку, — заявил посол. — Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям".
По словам Антонова, американцы всеми действиями показывают, что готовы бороться с Россией "до последнего украинца".
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.