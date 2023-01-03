Шмыгаль заявил, что размер ущерба экономике Украины от боевых действий ВС РФ превышает $700 млрд

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по Украине. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что сумма ущерба от военных действий русских войск составила 700 миллиардов долларов. Напоминаем, что в начале сентября она была в районе 326 млрд долларов.

Армия России регулярно наносит удары по Украине после теракта ВСУ на Крымском мосту.

Ранее Шмыгаль проинформировал, что Украина планирует строить малые станции для децентрализации энергосистемы. Он отметил необходимость использования потенциала солнечной и ветровой энергий.

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