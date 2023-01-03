Шмыгаль: Украина планирует строить малые станции для децентрализации энергосистемы после ударов ВС РФ

ВС РФ продолжают наносить удары по территории Украины, уничтожая объекты критической важности. Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен строить малые электростанции для децентрализации энергосистемы. Он отметил, что Украине следует активнее пользоваться потенциалом солнечной, ветровой энергии, гидрогенерации и водородных технологий.

"Актуальными становятся планы декарбонизации энергетики и зелёной трансформации, построения децентрализованной энергетической системы, — цитирует его слова ТАСС. — Речь идёт о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему".

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