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Арестович заявил о необходимости установить монархию на Украине

Политика

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович полагает, что текущая ситуация в стране схожа с сюжетом фильма "Властелин колец". Он заявил о необходимости установить монархию. Должно быть возвращение короля Арагорна.

Он считает, что для одержания победы над Россией нужно провозгласить монархию и "собрать землю Рюриковичей".

"Если рассуждать рационально, то единственный способ перебить всё московское — это объявить у нас монархию, после чего заявить, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии монархическая форма правления, правильно? Не худшая страна мира", — сказал Арестович.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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