Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович полагает, что текущая ситуация в стране схожа с сюжетом фильма "Властелин колец". Он заявил о необходимости установить монархию. Должно быть возвращение короля Арагорна.
Он считает, что для одержания победы над Россией нужно провозгласить монархию и "собрать землю Рюриковичей".
"Если рассуждать рационально, то единственный способ перебить всё московское — это объявить у нас монархию, после чего заявить, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии монархическая форма правления, правильно? Не худшая страна мира", — сказал Арестович.
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