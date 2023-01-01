Арестович заявил о необходимости установить монархию на Украине

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович полагает, что текущая ситуация в стране схожа с сюжетом фильма "Властелин колец". Он заявил о необходимости установить монархию. Должно быть возвращение короля Арагорна.

Он считает, что для одержания победы над Россией нужно провозгласить монархию и "собрать землю Рюриковичей".

"Если рассуждать рационально, то единственный способ перебить всё московское — это объявить у нас монархию, после чего заявить, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии монархическая форма правления, правильно? Не худшая страна мира", — сказал Арестович.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.