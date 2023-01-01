Полянский заявил, что постпреду Украины Кислице может понадобиться помощь психиатров в СБ ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опасается, что постпреду Украины Сергею Кислице потребуется скорая психиатрическая помощь прямо на заседании Совета Безопасности. Российский дипломат прокомментировал необычную фотографию политика в соцсетях.

Фото часов Сергея Кислицы

Кислица опубликовал кадр наручных часов с Бэтменом в приглушённом свете, а также фото со зданием штаб-квартиры организации в тумане.

"Жаль всё-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул её постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придётся скорую психиатрическую прям на заседание вызывать", — написал Полянский в своём Telegram-канале.

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