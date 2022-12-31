Политолог Неменский: за политическим "самоубийством" Украины стоит логика

Украина мощно заряжена идеологией, что позволяет ей до сих пор сопротивляться, считает политолог и историк Олег Неменский. По его словам, начиная с 2014 года власти Незалежной взяли курс не на взвешенные политические решения, а на идеологические.

Именно поэтому по всей стране началась тотальная "украинизация" и отказ от всего "русско-российского".

"Наличие мощной идеологии и сильной идеологической мотивации помогает украинским бойцам идти в бой и помогает украинским политикам отстаивать модель, которую они выбрали с 2014 года, — пояснил политолог "Украине.ру". — Политика кажется самоубийством, но за этим самоубийством стоит логика, которая даёт Украине силу противостоять России, к этому надо относиться серьёзно".

Как подчеркнул эксперт, главная "угроза" для российской стороны именно идеологически заряженные люди, а отнюдь не оружие или политические решения украинской власти.

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