Политолог Евстафьев: период сдерживания России Западом прошёл — он готовится наступать

Период "сдерживания" России со стороны Запада прошёл, и иностранные кураторы киевского режима готовятся к наступательным действиям, заявил политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Однако США вряд ли готовы сделать из Украины второй Вьетнам, считает эксперт.

Как подчеркнул политолог, страны, граничащие с Незалежной, уже готовы вводить военный контингент "на помощь" ВСУ, в частности, речь о поляках и румынах, однако непонятно, готов ли за них "вписаться" Североатлантический союз.

"Запад готовится к наступательным действиям в отношении России и Белоруссии, — пояснил политолог "Украине.ру". — Поляки и, видимо, румыны, готовы к тому, чтобы пойти на отправку подразделений своих вооружённых сил в национальной униформе. А вот НАТО готова за них, извините, я такой термин методологический употреблю — вписаться? Или нет?"

Кроме того, как подчеркнул политолог, неясно, готов ли Вашингтон к затяжному конфликту, как, например, во Вьетнаме, который стал "Ахиллесовой пятой" в военной истории США.

"Или Америка, почувствовав, что конфликт в бывшей Украинской ССР и вокруг бывшей Украинской ССР, становится Вьетнамом, примет то решение, которое она всегда в таких случаях принимала, то есть, потихонечку, стыдливо, прикрываясь какими-то политическими заявлениями, иногда даже наращиванием сил — взять и уйти?", — резюмировал Евстафьев.

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