С начала специальной военной операции на Украине кибератаки на Россию обошлись заказчикам в более, чем 18 миллиардов долларов, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В большей части речь идёт о распространении фейковой информации.
"По оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, на осуществление информационной атаки на Россию в 2022 году потрачено более $18 млрд. Эти средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров — иностранных агентов", — рассказала Мизулина ТАСС.
Кроме того, по её словам, деньги пошли на:
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