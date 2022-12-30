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Мизулина: с начала СВО на кибератаки на Россию потратили более $18 млрд

Политика

С начала специальной военной операции на Украине кибератаки на Россию обошлись заказчикам в более, чем 18 миллиардов долларов, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В большей части речь идёт о распространении фейковой информации.

"По оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, на осуществление информационной атаки на Россию в 2022 году потрачено более $18 млрд. Эти средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров — иностранных агентов", — рассказала Мизулина ТАСС.

Кроме того, по её словам, деньги пошли на:

  • закупку интернет-трафика,
  • производство фейкового контента о ВС РФ,
  • продвижение фейкового контента.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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