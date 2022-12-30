Мизулина: с начала СВО на кибератаки на Россию потратили более $18 млрд

С начала специальной военной операции на Украине кибератаки на Россию обошлись заказчикам в более, чем 18 миллиардов долларов, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В большей части речь идёт о распространении фейковой информации.

"По оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, на осуществление информационной атаки на Россию в 2022 году потрачено более $18 млрд. Эти средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров — иностранных агентов", — рассказала Мизулина ТАСС.

Кроме того, по её словам, деньги пошли на:

закупку интернет-трафика,

производство фейкового контента о ВС РФ,

продвижение фейкового контента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.