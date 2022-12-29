Глава Чечни Кадыров выполнил 35 отжиманий в студии после прямой линии

В четверг состоялась прямая линия президента Чечни Рамзана Кадырова. Во время мероприятия ему задали вопрос относительно здоровья. Он признался, что с ним всё в порядке.

После завершения прямой линии чеченский лидер вышел в центр студии и сделал отжимания от пола 35 раз. Так Кадыров продемонстрировал, что абсолютно здоров и занимается спортом.

Ранее президент заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине. Он отметил, что она будет более жёстокой по сравнению с первой стадией. Напоминаем, что специальная отдельная операция "Возмездие" началась в октябре текущего года.

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