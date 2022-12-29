Путин дал команду поднять флаги России на крейсере "Генералиссимус Суворов" и корабле "Град" ВМФ РФ

Президент РФ Владимир Путин дал добро на поднятие флага России на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном корабле "Град". Напоминаем, в четверг проходит мероприятие по приёму плавсредств в состав ВМФ в режиме видеосвязи.

"Подъём военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю", — цитируют слова российского лидера РИА Новости.

В состав флота войдут атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град", морской тральщик "Анатолий Шлемов". Также в ходе церемонии спустят на воду атомный подводный крейсер "Император Александр III".

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