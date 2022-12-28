Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
19FortyFive: в новом пакете военной помощи США для Киева нет смысла
Эксперт Шапкин: в повышении минимальной цены на водку нет ничего сверхъестественного
Сатановский в недоумении, за какие слова о ветеранах на него заявили в полицию: "Развожу руками"
Прилепин о словах Пескова про мирный план по Украине: сливают не только Киев и Харьков
Суд вынес приговор напавшему на пермский вуз Бекмансурову
Сенатор Цеков призвал отобрать имущество Пугачёвой и других артистов РФ
В Хабаровском крае незаконно оплодотворяли красную икру
Жительница Ачинска получала маткапитал за выдуманных детей
Литовкин: никаких мирных переговоров с Украиной не будет, Россия готова принять капитуляцию

Предложивший увеличить стоимость подарков для чиновников депутат объяснил свою идею поддержкой народных умельцев

Политика

Депутат Госдумы РФ Николай Барыкин предложил поднять максимальную стоимость подарка для чиновников. Об этом пишет Газета.Ru.

Политик объяснил свою идею поддержкой народного промысла. По его словам, законопроект не спровоцирует коррупционные действия, так как будет распространяться только на изделия народных умельцев, которые признаны художественным достоинством.

Напомним, Барыкин 27 декабря внес в Госдуму законопроект, согласно которому максимальная стоимость подарка для чиновников увеличится с 3 до 10 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
В эскадрилье "Нормандия-Неман" было 11 французов, которые верили в Россию Сергей Лебедев Венгрия опять не согласна с ЕС Михаил Плисюк Знак зодиака 28 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Последние материалы
Прилепин о словах Пескова про мирный план по Украине: сливают не только Киев и Харьков
Суд вынес приговор напавшему на пермский вуз Бекмансурову
Сенатор Цеков призвал отобрать имущество Пугачёвой и других артистов РФ
В Хабаровском крае незаконно оплодотворяли красную икру
Жительница Ачинска получала маткапитал за выдуманных детей
В эскадрилье "Нормандия-Неман" было 11 французов, которые верили в Россию
Литовкин: никаких мирных переговоров с Украиной не будет, Россия готова принять капитуляцию
Yeni Çağ: США затягивают украинский конфликт на несколько лет
В Кривом Роге раздались взрывы
Во Франции переходят на отопление дровами и переезжают в соломенные дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников