Предложивший увеличить стоимость подарков для чиновников депутат объяснил свою идею поддержкой народных умельцев

Депутат Госдумы РФ Николай Барыкин предложил поднять максимальную стоимость подарка для чиновников. Об этом пишет Газета.Ru.

Политик объяснил свою идею поддержкой народного промысла. По его словам, законопроект не спровоцирует коррупционные действия, так как будет распространяться только на изделия народных умельцев, которые признаны художественным достоинством.

Напомним, Барыкин 27 декабря внес в Госдуму законопроект, согласно которому максимальная стоимость подарка для чиновников увеличится с 3 до 10 тысяч рублей.

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